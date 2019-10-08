خطوات حثيثة لإقامة مهرجان العراق الوطني للمسرح

لأول مرة ترجمة ضوئية لعروض كردستان

وداد إبراهيم

أعلن الفنان، والمخرج المسرحي حاتم عودة رئيس لجنة (مهرجان العراق الوطني للمسرح) ان لجنة اختيار الاعمال المسرحية تتواصل في عملها بمشاهدة العروض المسرحية في بغداد، والمحافظات، لاختيار الأنسب منها.

واوفد الفنان كاظم النصار الى مدينة كربلاء لمشاهدة، واختيار اعمال مسرحية تشارك في المهرجان، اذ سيتم اختيار الاعمال بما يسهم بتطوير الوعي الاجتماعي، والجمالي لجمهورنا، وان تكون العروض بمستوى يليق بالمسرح العراقي الأصيل، وتقدم فنا مسرحيا متطورا يتسم بواقعيته، وجمالياته بوصفه مدرسة تأسست على يد خيرة الفنانين العراقيين، ويعتمد على اهم المناهج الفنية العالمية.

وأضاف عودة: تقيم المهرجان نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع وزارة الثقافة متمثلة بدائرة السينما والمسرح، وبدعم من (الهيئة العربية للمسرح)، وسيقام للفترة من 5/11 ولغاية 11/11 المقبل. سيقدم فيه 18 عرضا مسرحيا من بغداد، والمحافظات بواقع عشرة عروض أساسية، وثمانية عروض تقدم على هامش المهرجان، وسيجري اختيار هذه العروض من بين 60 عرضا مسرحيا قدم لحـد الان.

ستقدم العروض المسرحية على مسارح بغداد (منتدى المسرح، ومسرح المنصور، والرافدين، والوطني، ومسرح الطيعة) إضافة الى مسارح كلية ومعهد الفنون الجميلة. والجديد في هذا المهرجان، مشاركة اعمال مسرحية من إقليم كردستان، وسترافق العرض المسرحي ترجمة ضوئية لترجمة اللغة الكردية الى اللغة العربية، في تجربة هي الأولى في المسرح العراقي علما انها موجودة في كل مسارح العالم.

وتابع عودة: “ستقام على هامش المهرجان ندوات، ومحاضرات فنية، واكاديمية منها ندوة (المسرح والمدينة) والتي تتحدث عن علاقة المسرح بالمدينة، ومدى تأثير الاحداث، والفكرة في وعي اهل المدينة”. يراهن عودة على نجاح هذا المهرجان لكونه يجمع كل المسارح في العراق، وكل الفرق الرسمية، المتمثلة بالفرقة الوطنية للتمثيل التابعة لدائرة السينما والمسرح، وفرق غير رسمية تمثل مسارح منظمات المجتمع المدني، وفرق لها بصمتها في المسرح العراقي إضافة الى فرق اكاديمية، وشبابية جديدة.