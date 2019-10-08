ياسمين صبري تترك الفن والرحيل عن مصر

الصباح الجديد – وكالات:

صرحت الفنانة الشابة ياسمين صبري، في اخر لقاء معها، أنها تفكر في ترك مصر قريبا، والاستقرار في دولة أوروبية، على الأرجح ستكون بريطانيا، مؤكدة أنها ستترك التمثيل في الوقت المناسب، لأنها تفضل الحياة العائلية وإنجاب الأطفال على النجومية.

وقالت ياسمين عبر صفحتها على “إنستغرام”، ردا على أسئلة جماهيرها بأنها يوما ما ستترك كل شيء من أجل العائلة والإنجاب لأنها لا تجد نفسها بعد سنوات من الان إلا في حضن أسرة وأطفال فقط.

وأشارت الفنانة المصرية إلى حبها للسفر والترحال لذلك لا تعيش معظم أوقات السنة في مصر، لافتة إلى أنها سترحل من مصر ربما قريباً إلى دولة أوروبية.

وأضافت ياسمين صبري لاحدى الصحف العربية أنها لا تملك أي صداقات في الوسط الفني، لذا فعندما تنتهي من تصوير أي عمل، ترجع الى بيت الاسرة مباشرة، فمازالت تعيش مع أسرتها في الإسكندرية عقب انفصالها عن زوجها.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل “حكايتي” بالمشاركة مع وفاء عامر وأحمد بدير، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.