العراق يحافظ على موقعه العالمي ضمن احتياطيات الذهب

بغداد – الصباح الجديد

أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الثلاثاء، أن العراق حافظ على موقعه العالمي بأكبر احتياطيات للذهب وهي تمثل 7% من باقي عملاته.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر تشرين الاول ، إن “العراق حافظ على مركزه الخامس عربيا التي جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا”، مبينا ان اخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر ايلول من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن”.

واضاف المجلس ان “العراق حافظ ايضا على مركزه 38 عالميا باكبر احتياطي للذهب من اصل 100 دولة مدرجة في الاحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب حيث بلغت هذه الاحتياطيات 96.3 طن وهي تمثل 7% من باقي عملاته”.

واشار المجلس الى ان “خمسة دول عالمية استحوذت على اكثر احتياطيات العالم للذهب وهي الولايات المتحدة والمانيا وايطاليا وفرنسا، حيث بلغت احتياطيات هذه الدول 16.386 طن من اصل 34.392 طن لـ 100 دولة مدرجة في الاحصاءات المالية الدولية”، مبينا ان “الولايات المتحدة احتلت المرتبة الاولى بهذه الاحتياطيات وبواقع 8.133 طن”.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقرها في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون اعضاءه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.