النقد العربي يضم مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية

في خطوة أولى من نوعها

بغداد خاص:

ضم صندوق النقد العربي مؤشرات سوق العراق للاوراق المالية الى بياناته من شهر ايلول الجاري، وهذه المرة الاولى التي يتم فيها عرض المؤشرات ضمن بيانات الصندوق.

المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبد السلام قال: ان «نتيجة التعاون المشترك بين سوق العراق للاوراق المالية وهيئة الاوراق المالية مع صندوق النقد العربي، تم الانتهاء من المراحل التجريبية للعمل في تحميل بيانات ومؤشرات التداول لسوق العراق العراق خلال شهر اب الماضي بنجاح من قبل قسم الانظمة الالكترونية».

واضاف: «اعتبارا من بداية ايلول اصبحت بيانات التداول ضمن قاعدة بيانات صندوق النقد العربي من بين 17 سوق مالية مسجلة في الصندوق، واصبح مؤشر الاسعار ضمن المؤشر المركب للصندوق لاسواق المال العربية، لاول مرة في تاريخ الاسواق المالية العراقية».

ولفت الى ان عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية 102 شركة مساهمة تؤلف قطاعات المصارف، التامين، التحويل المالي، الاستثمار، الصناعة، الزراعة، الاتصالات، الفنادق، ويبلغ مجموع رؤوس الاموال لهذه الشركات 12130مليار سهم».

واكد ان «هذا الانجاز يعد خطوة ايجابية نحو تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق العراقية وتحقيقا لاهداف الافصاح والشفافية على وفق افضل الممارسات الدولية».

وكان قد بين عبد السلام في تصريح سابق ل «الصباح» أن «السوق تعمل على تدريب ما لا يقل عن 400 طالب بهدف نشر ثقافة الاستثمار على مستوى طلبة الجامعات، لكن لو كانت هناك مادة علمية لطلبة الكليات المعنية بالشأن الاقتصادي بجميع مفاصلها، وبذلك نكسب شريحة مهمة للتواجد ضمن حقل الاستثمارات في الأسهم والسندات، كما يحدث دوليا، كما أن ذلك يقود إلى تشجيع الطالب لتأسيس شركة مساهمة او يكون جزءاً منها أو يستثمر في هذا المفصل المهم».

الجهد الدولي

وتابع عبد السلام ان «اهتمام المنظمات الاقليمية والدولية بالسوق العراقية ينبع من ادراك الجهد الدولي، باهمية العراق على ساحة العمل الدولي، وانه مقبل على مرحلة مهمة، لوجود مشتركات اقتصادية وثيقة بين العراق والسوق العالمية التي يمكن ان تحقق فائدة كبرى من التعامل مع العراق، لاسيما ان الموقع الجغرافي وثروات البلد يمكن ان يكون لها تاثير ايجابي كبير على اقتصادات العالم».

الى ذلك، اكد بيان ل صندوق النقد العربي وهيئة الأوراق المالية العراقية انه في إطار التعاون بينهما، تم في شهر (أيلول) 2019 إدراج سوق العراق للأوراق المالية رسمياً في منظومة قاعدة بيانات أسواق المال العربية لدى صندوق النقد العربي. وبذلك يرتفع عدد الأسواق المالية العربية المنضمة لقاعدة بيانات صندوق النقد العربي إلى 17 سوقاً.

مؤشر خاص

اوضح البيان ان القيمة السوقية الإجمالية للسوق في نهاية بلغت عام 2018 حوالي 11356 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 9.1 مليار دولار أميركي، ولتكون بذلك في المرتبة الثالثة عشر بين الأسواق المالية العربية من حيث القيمة السوقية. تبعاً لذلك، باشر صندوق النقد العربي باحتساب مؤشر خاص لسوق العراق للأوراق المالية، معتمداً على البيانات كما هي في 31 تموز2019 كفترة أساس.

تضم عينة مؤشر الصندوق الخاص بسوق العراق للأوراق المالية 43 شركة، تمثل قيمتها السوقية نحو 80 في المائة من القيمة الإجمالية للسوق، هي بنهاية عام 2018، كما أن صندوق النقد العربي يحتسب إضافة إلى مؤشرات خاصة بالأسواق المالية المنضمة لقاعدة بياناته، مؤشر مركب عام، يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، بما فيها سوق العراق للأوراق المالية ابتداء من الأول من أيلول2019.