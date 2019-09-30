مفوضية الانتخابات: 219 حزبا سياسيا تشارك في انتخابات مجالس المحافظات

بغداد ـ الصباح الجديد:

صادقت المفوضية العليا المستـقـلة للانـتخابات عـلى الأحزاب السياسية للمشاركة في انتخابات مجالـس المحافظات المقرر اجـراؤهـا في الاول من نيسان من العام القادم 2020.

وقـال عضو مجلس المـفوضين حازم الرديني في تصريح صحفي ان “المفوضية صادقت على 219 حزباً سياسياً استعداداً لمشاركـتـها فـي انتخابات مـجـالـس المحافظات عدا اقليم كردستان”.

وبين ان “المفوضية فتحت ابوابها لاستقبال طلبات تسجيل التحالفات الانتخابية للاحزاب المسجلة في دائــــرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية اعتباراً مـن الخامس من ايلول الحالي وتستمر للخامس مـن تشرين الاول القادم، لافتا الى ان “مجلس المـفـوضـين دعــا الاحــزاب السياسية المسجلة الـى مـراجـعـة الـدائـرة المذكورة لغرض تسجيل تحالفاتها خلال المدة المقررة”.

يذكر ان “مفوضية الانتخابات تواصل العمل ضمن الجدول الزمني وتوقيتاته اســتعدادا لاجراء انـتـخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم”.