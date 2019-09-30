11.24 مليون برميل يومياً إنتاج النفط الروسي

تراجع أسعار الخام بفعل استمرار ضعف الآفاق الاقتصادية للصين

الصباح الجديد ـ وكالات:

قال مصدران مطلعان لرويترز أمس الاثنين إن إنتاج النفط الروسي انخفض إلى 11.24 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى التاسع والعشرين من أيلول من متوسط 11.29 مليون برميل يوميا في آب.

وبموجب اتفاق مبرم بين أعضاء أوبك ومنتجين من خارج المنظمة، وافقت روسيا على خفض الإنتاج بواقع 228 ألف برميل يوميا عن مستواه في تشرين الأول 2018.

ووفقا لحسابات رويترز التي تحسب طن النفط بواقع 7.33 برميل فإنه يتعين على روسيا خفض الإنتاج إلى ما بين 11.17 و11.18 مليون برميل يوميا.

وامتنعت وزارة الطاقة الروسية عن التعقيب.

وكان الإنتاج الروسي مرتفعا نسبيا بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين مما عطل نصف إنتاج المملكة.

وتراجعت أسعار النفط أمس الاثنين، إذ ظلت الآفاق الاقتصادية للصين ضعيفة، حتى مع تحسن بيانات التصنيع، في ظل ضغط الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة على نمو الطلب لدى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت عشرين سنتا إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 55.88 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات ارتفع إلى 49.8 في أيلول، بتحسن طفيف عما كان متوقعا وبزيادة عن 49.5 في آب. لكنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.

والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المقرر أن ينهي برنت شهر أيلول مرتفعا 2.1 بالمئة، وهي أول زيادة على أساس شهري منذ حزيران، إذ تلقت الأسعار دعما من هجوم غير مسبوق على منشأتي نفط سعوديتين في 14 أيلول خفض إنتاج المملكة للنصف. ومن المقرر أن ينهي غرب تكساس الوسيط الشهر مرتفعا 1.4 بالمئة.

على صعيد متصل، أعلنت شركة «بتروتشاينا» الصينية، أمس الاثنين، اكتشاف حقل نفطي ضخم في حوض أوردوس شمال غربي البلاد بحجم احتياطيات يفوق المليار طن.

وذكرت شركة «بتروتشاينا» التابعة لاتحاد شركات النفط والغاز الوطني الصيني «سي إن بي سي» على موقعها الرسمي أن «الحقل تم اكتشافه في منطقة شينغ يانغ بمقاطعة قانسو، ويبلغ حجم الاحتياطيات المؤكدة فيه 358 مليون طن، بينما يبلغ حجم الاحتياطيات المحتملة 693 مليون طن».

ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج النفط في هذا الحقل في العام الحالي إلى نحو 640 ألف طن، في حين سيبلغ في المستقبل القريب إلى 3 مليون طن.

وكانت الشركة أعلنت اكتشاف حقل للغاز الصخري في حوض سيتشوان للنفط والغاز، إذ تم اكتشاف احتياطيات جيولوجية للغاز الصخري في منطقتي تشانغ ينغ ووي يوان بحجم 740.9 مليار متر مكعب. وتخطط الشركة لإنتاج الغاز الصخري في العام الحالي بمعدل 7.7 مليار متر مكعب.