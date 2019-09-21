جديد العلاقات الأميركية الإسرائيلية بعد كتاب “من يجرؤ على الكلام”

لعل أكثر التعريفات جزالة واختصارا بالكاتب والسياسي بول فندلي، ما قالته “هيلين توماس” عميدة المراسلين السابقة في البيت الأبيض، التي عاصرت عدداً من رؤساء الولايات المتحدة الأميركية، كان آخرهم باراك أوباما، اذ وصفته في مقالة مهمة عن الشرق الأوسط ب”الرجل صاحب الضمير الحي، الذي يجرؤ على قول الحقيقة”.

ولنضع تحت ” الذي يجرؤ على قول الحقيقة ” خطين، ففي اميركا يمكنك ان تقول أي شيء عن أي كان، حتى انه يمكنك ان تشتم الرئيس، لكن كل ما يتعلق بإسرائيل والعلاقة التي تربطها بالمسؤولين الأميركان، خط احمر.

هناك..حيث الديمقراطية وحرية التعبير، ثمة جهاز استخباري كامل، يعمل فيه إسرائيليون واميركان، وصهاينة، يسمى منظمة ” ايباك ” هذا الجهاز الذي تطلق عليه مفردة منظمة، هو الذي يسيطر ربما على نحو 90% من الاعلام الأميركي والسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، ان لم نقل اكثر.

وهذا الجهاز- المنظمة، حارب على الدوام اية حقيقة او محاولة لفضح العلاقات الأميركية –الإسرائيلية، او الاساليب التي تتبع للتأثير السلبي على الرأي العام الأميركي، بدعوى معاداة السامية، ولكنه – الجهاز – لم يتمكن من بول فندلي عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية الينوي لمدة 22 سنة، والذي نشر او كتاب له سنة 1985 بعنوان من يجرؤ على الكلامن وفضح فيه خفايا العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وتحدث ربما للمرة الأولى عن دور ايباك في اتخاذ القرارات المصيرية لصالح إسرائيل ضد الفلسطينيين، من دون وجه حق.

بعد صدور من يجرؤ على الكلام، لم يفز فندلي بعضوية الكونغرس مرة أخرى، بعد ان حشد ايباك لخسارته في الانتخابات، ولكن هذا الأمر لم يثن بول فندلي عن مواصلة الكتابة وفضح الحقائق في كتب عدة هي إضافة الى ” من يجرؤ على الكلام “، ” لا سكوت بعد اليوم “، و” اميركا في خطر “، والذي ضم مذكرات فندلي عن السياسة الأميركية إزاء إسرائيل، و “اللوبي الإسرائيلي” والسياسة الخارجية الأميركية” شارك في تأليفه عالما السياسة البارزان الدكتور “جون مرشماير” من جامعة شيكاغو والدكتور “ستيفن والت” من جامعة هارفرد، و” الخداع ” الذي نضع هنا بعضا منه بين يدي القاري الكريم..

تجدر الإشارة الى ان من ينتقد إسرائيل في اميركا، وتأثير اللوبي الإسرائيلي في صنع السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، قليلون جدا وهذا ما دعا الكاتبة والمؤلفة “غريس هالسل”، الصوت القوي المطالب بالعدالة في الشرق الأوسط، تقول لفندلي قبل وفاتها “علينا التضافر معاً، لأننا قليل عديدنا، فما يزال عدد من هم على إستعداد لإنتقاد إسرائيل جهارا قليلاً، وعلى الذين يجهرون بالكلام أن يستعدوا لتلقي المعاملة الخشنة”.

الحلقة 17

بول فندلي

الفصل الرابع عشر

مساعدات الولايات المتحدة لإسرائيل

الأسطورة:

((بالمقارنة، نجد أن المساعدة لإسرائيل صفقة رابحة)).

إيباك

الحقيقة:

إن مساعدات الولايات المتحدة لإسرائيل لا مثيل لها في علاقات أميركا مع أي بلد آخر. ولم يسبق لأي بلد أن تلقى من الولايات المتحدة مبالغ من المال مماثلة لما تلقته إسرائيل منها. ولا يوجد دولة متبرعة أخرى حصلت على أقل مما حصلت عليه الولايات المتحدة من إسرائيل مقابل سخائها.

وبين عام 1949 ونهاية عام 1991، زودت حكومة الولايات المتحدة إسرائيل بمساعدات ومنافع خاصة بقيمة 53 بليون دولار، وهذا يساوي 13% من مجموع المساعدات العسكرية والاقتصادية والأميركية للعالم خلال تلك الفترة. ومنذ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في عام 1979، وحتى نهاية عام 1991، بلغت ما مجموعه 40,1% بليون دولار أميركي، أي ما يساوي 21,5% من مجموع المساعدات الأميركية المتعددة الأطراف والثنائية.

وهذه الأرقام مذهلة نظراً إلى أن عدد سكان إسرائيل أكثر بقليل من خمسة ملايين نسمة. ولا نسبة بينها وبين المساعدات الأميركية لبلدان أخرى أو حتى لمناطق أخرى في العالم. وتقول الباحثة شريل روبنبرغ: ((إن حجم الدعم الأميركي العسكري والسياسي والاقتصادي والديبلوماسي لإسرائيل يتعدى أي علاقة تقليدية بين الدول في النظام الدولي)).

ومع هذا، فإن الأرقام لا تكاد تبدأ براوية القصة الكاملة لمساعدات الولايات المتحدة لإسرائيل. فإذا أخذنا كل شيء بالاعتبار نجد أن هذا ارتهان لثروة الولايات المتحدة ونفوذها. وقد كشف زعيم الغالبية السابق، السناتور الديمقراطي عن ((وست فرجينيا))، روبرت بيرد، بعض جوانب القصة وللمرة الأولى في مجلس الشيوخ في أوائل عام 1992 قال: ((لقد أغدقنا على إسرائيل المساعدات الخارجية طيلة عقود من السنين بنسب وشروط لم تقدم لأي أمة أخرى على وجه الأرض. وكنا الأمة الوحيدة التي فعلت ذلك. ولم يقدم حلفاؤنا الأوروبيون، بالمقارنة شيئاً يذكر)). ولكن خطابه القائم على استقصاء جيد للحقائق لم يلق اهتماماً يذكر من قبل وسائل الإعلام. وفيما يلي، بعض ما كشف عنه بيرد: