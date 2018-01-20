“التخطيط “.. خطة لإشراك القطّاع الخاص في التنمية ومكافحة الفقر

بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بغداد – أسامة نجاح:

وقّعت وزارة التخطيط مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اتفاقية لتطبيق ستراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق، وذكرت الوزارة ان هذا القطاع يجب أن يؤدي دوراً أساسياً في بناء البلد وكذلك في التنمية والشراكة وارساء قواعد التنوع للموارد المالية.

وكشفت الوزارة أمس السبت، عن انطلاق خطة التنمية الخمسية ومكافحة الفقر في العراق في غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن” وزارة التخطيط ستطلق الخطة الخمسية ومعالجة الفقر في العراق خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى ان ” الخطة أعدتها عشر لجان مختصة وسيعمل على تنفيذها كل القطاعات المساهمة في التنمية ومن ضمنها القطاع الخاص، لافتا إلى أنها” قامت بإعداد دراسة ورؤيا موسعة في اختصاصات معينة وتم مناقشتها من قبل خبراء ومختصين وتم التوصل الى الصيغة النهائية لتطبيقها على ارض الواقع مع اعطاء اكثر من 40% من تنفيذ الخطة للقطاع الخاص .

وأضاف الهنداوي إن” مسح وتقويم الفقر في العراق الذي ستعلن نتائجه قريبا يكشف لنا عن المعدلات الحالية للفقر بعد أكثر من ثلاث سنوات على إجراء آخر دراسة والتي أظهرت ان نسبة الفقر في العراق بلغت في عام 2014 نحو (23%) متأثرا بصدمتي داعش والنفط إذ كانت الوزارة قد سجلت انخفاضا ملحوظا في معدلات الفقر في نهاية عام 2013 وصلت إلى حوالي 16% بعد إطلاق الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق 2010-2014 .

وأوضح أن” تطبيق الخطة الخمسية ومعالجة الفقر أمام تحدٍ كبير نظرا للظروف الاقتصادية المأساوية المعقدة التي يعيشها العراق تحت مؤثرات الأزمة المالية الحالية ، منوها إلى إن” تطبيق الخطة سيعتمد على كيفية إيجاد بدائل او مصادر دائمة لرفد الاقتصاد العراقي لتعوض حالة العجز الموجودة في ميزانية الدولة التي تعتمد على واردات النفط .