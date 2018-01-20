الحكيم: إجراء الانتخابات في موعدها من أهم عوامل الحفاظ على النصر

بغداد ـ الصباح الجديد:

عدَّ رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم إجراء الانتخابات في موعدِها الدستوريّ من أهم عوامل الحفاظ على النصر الذي قدَّمَ العراقيون من أجله تضحياتٍ كبيرة .

ونقل بيان لمكتبه تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه عن السيد عمار الحكيم دعوته خلال حضوره احتفالية النصر التي أقامتها عشائرُ بني عامر إلى ” التحلي بالمروءةِ والتنافس على أساسِ البرامج الانتخابية “.

فيما أكد ” ضرورةِ تكثيف الجهد الاستخباري وتحديث الخطط الأمنية على وفقِ رؤيةٍ ستراتيجيةٍ طويلة الأمد للقضاءِ على الخلايا النائمة حفاظا على أرواحِ ومصالح المواطنين “.

وأشار الحكيم إلى أنَّ “الوقتَ مناسبٌ جدا للذهابِ إلى التسويةِ الوطنية لإنهاء أزمات العراق”، مجدداً دعوته إلى “إعادةِ النازحين والنظر لهم بعين واحدة إنْ كانوا من الشبكِ والتركمان وبقية المكونات في تلعفر وسهل نينوى ومدن صلاح الدين وجرف النصر، وإعمار المدن المحررة ومدن المحررين المضحين الذين دفعوا الدم وكرّسوا كلَّ إمكاناتهم المالية واللوجستية لتحرير الأرض وحماية العرض والمقدسات”.

وأكد السيد عمار الحكيم “على الجميعِ تحملُ مسؤولياتهم ومنهم العشائر العراقية في مكافحةِ الفكر المتطرف والحفاظِ على الوئامِ المجتمعي”.

وأشاد بـ”الدورِ الكبير لعشيرةِ البو عامر في مقارعةِ النظام الدكتاتوري ومقارعةِ الإرهاب بأنواعهِ ولا يمكن استذكار الشهداء دون ذكر الشهيد الشيخ ضاري الفياض “.