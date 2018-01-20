  • الأحد , 21 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • وفد إعلامي كويتي يزور بغداد تمهيداً لمؤتمر إعمار العراق

وفد إعلامي كويتي يزور بغداد تمهيداً لمؤتمر إعمار العراق

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
استقبل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، أمس السبت، وفدا إعلاميا كويتيا للتهيئة لمؤتمر إعمار العراق الذي سيعقد في الكويت.
وذكر بيان لنقابة الصحفيين تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه اليوم أن “نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي استقبل وفداً اعلامياً كويتياً يضم مسؤولين ورؤساء بعض المؤسسات الاعلامية الكويتية، ويزور الوفد بغداد للتهيئة لمؤتمر إعمار العراق الذي سيعقد في الكويت”.
ومن المقرر أن تحتضن دولة الكويت في الثاني عشر من شهر شباط المقبل المؤتمر الدولي الثاني لإعمار العراق بالتعاون مع الامم المتحدة ومشاركة زعماء اكثر من 70 دولة ومنظمات من مختلف انحاء العالم والبنك الدولي للمساهمة في اعمار المدن والبنى التحتية وقطاعات الخدمات الاساسية التي دمرتها عصابات داعش الارهابية.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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