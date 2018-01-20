وفد إعلامي كويتي يزور بغداد تمهيداً لمؤتمر إعمار العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

استقبل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، أمس السبت، وفدا إعلاميا كويتيا للتهيئة لمؤتمر إعمار العراق الذي سيعقد في الكويت.

وذكر بيان لنقابة الصحفيين تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه اليوم أن “نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي استقبل وفداً اعلامياً كويتياً يضم مسؤولين ورؤساء بعض المؤسسات الاعلامية الكويتية، ويزور الوفد بغداد للتهيئة لمؤتمر إعمار العراق الذي سيعقد في الكويت”.

ومن المقرر أن تحتضن دولة الكويت في الثاني عشر من شهر شباط المقبل المؤتمر الدولي الثاني لإعمار العراق بالتعاون مع الامم المتحدة ومشاركة زعماء اكثر من 70 دولة ومنظمات من مختلف انحاء العالم والبنك الدولي للمساهمة في اعمار المدن والبنى التحتية وقطاعات الخدمات الاساسية التي دمرتها عصابات داعش الارهابية.