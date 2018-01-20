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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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رئاسة البرلمان تؤجل حسم موعد وقانون الانتخابات الى جلسة اليوم

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس السبت، أن اليوم الاحد سيشهد اجتماعاً لحسم موعد وقانون الانتخابات.
وقال مصدر برلماني في تصريح صحفي ، ان “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اكد ان جلسة اليوم ( الاحد) ستشهد اجتماعاً لحسم موضوع المصادقة على تحديد موعد للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات”.
واضاف المصدر ان “الجبوري شدد على ضرورة الوصول الى صيغة متفق عليها”.
وانسحب تحالف القوى وكتلتا الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني من جلسة مجلس النواب امس، بعدما هدد النائب عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك، ان الكتل السنية ستقاطع جلسة اليوم في حال عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية.
وكان النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، قد ذكر امس السبت، ان مقترح تأجيل الانتخابات المحلية والابقاء على البرلمانية بموعدها لاقى قبول جميع القوى الكبيرة.
وقال البياتي في تصريح صحفي، ان “المقترح الذي تقدمت به رئاسة البرلمان للتسوية بتأجيل الانتخابات المحلية والابقاء على البرلمانية بموعدها لاقى قبول جميع القوى السياسية الكبيرة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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