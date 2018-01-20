العبادي يؤكد حصر تصدير النفط بالحكومة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية بالإقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس السبت، أهمية إعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية في الإقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات، فيما شدد على ضرورة تسليم النفط المستخرج من الإقليم الى السلطات الاتحادية وعلى ان ينحصر التصدير بشركة “سومو”.

وقال مكتب العبادي في بيان تلقت “الصباح الجديد: نسخة منه، إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي استقبل، اليوم، وفد إقليم كردستان برئاسة نيجرفان بارزاني وعضوية نائبه قوباد طالباني وفؤاد حسين”، مبينا أن “اللقاء ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وفق الدستور”. وأكد العبادي، بحسب البيان، “على وحدة وسيادة العراق وان مواطني الإقليم جزء من الشعب العراقي”، مجددا دعوته الى “إعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية في الإقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات”.

وأشار العبادي الى “استمرار عمل اللجان المختصة بفتح المطارات بعد استكمال كل الإجراءات بعودة كامل السلطات الاتحادية لها”، مبينا أن “الحدود الدولية يجب أن تكون تحت السيطرة الاتحادية باعتبارها من الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية”.

وجدد العبادي “موقف الحكومة بضرورة الالتزام بحدود الإقليم التي نص عليها الدستور”، مؤكدا “أهمية أن يسلم النفط المستخرج الى السلطات الاتحادية ويكون تصديره من قبل الحكومة الاتحادية ومن خلال شركة سومو حصرا”.

وشدد على “أهمية استكمال عمل اللجان التي تراجع رواتب موظفي الإقليم والإسراع في إطلاقها وضمان وصولها للموظفين المستحقين وان تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.

وكان مصدر مطلع أفاد، امس السبت، بوصول رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني إلى بغداد، مبيناً أن رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد اجتماعاً مع البارزاني لبحث قضايا عدة.