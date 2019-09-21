وزارة الخارجيّة توقع مُذكّرة تفاهم مع الحكومة التركيّة لاسترداد 80 قطعة أثريّة

بغداد – الصباح الجديد

وقّعت وزارة الخارجيّة ، اليوم السبت،مُذكّرة تفاهم مع الحكومة التركيّة لاسترداد 80 قطعة أثريّة كانت قد اخرجت من البلاد بطرق غير قانونيّة وعثرت عليها السلطات التركيّة عام 2008.

واشار بيان لوزارة الخارجية تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه ان ” سفير العراق لدى انقرة حسن الجنابيّ كان من يمثل العراق في توقيع مُذكّرة التفاهم مع الجانب التركي، وعن الجانب التركيّ وكيل وزير الثقافة”

كما أكد البيان أن “الأيّام المقبلة ستشهد اعادة هذه الآثار والنفائس إلى الأراضي العراقـيّة، والتي كانت محفوظة في متحف ولاية هاتاي التركيّة”.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية، وبعثاتها الدبلوماسيّة كافة تبذل أقصى الجُهُود وبالتنسيق مع الشركاء والأصدقاء لاسترداد جميع الآثار المُهرَّبة خارج البلاد.