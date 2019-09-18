سارة توماس تعبر المانش أربع مرات بلا توقف

الصباح الجديد – وكالات:

حققت السباحة الأميركية، سارة توماس، إنجازا تاريخيا بعد أن أصبحت أول من يعبر القنال الإنجليزي أربع مرات متتالية من دون توقف، ومن دون تناول شيء سوى السوائل، في مدة زمنية بلغت 54 ساعة.

وحطمت صاحبة الـ37 عاما الرقم القياسي، بعد عام من علاجها عقب إصابتها بسرطان الثدي.

ووصلت توماس إلى شاطئ قريب من دوفر على الساحل الجنوبي لإنجلترا، منهكة ومصابة باحتقان في الحلق بسبب ابتلاعها كمية كبيرة من الماء المالح.

وتبلغ المسافة التي قطعتها توماس 130 كيلومترا، لكن بسبب التيارات القوية في القناة، قطعت بنحو فعلي 210 كيلومترا.

وأوضحت توماس أن أصعب ما واجهها في الرحلة، القناديل، مشيرة إلى أن الفريق المرافق لها، كان يلقي لها بزجاجة تحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والكافيين وعصير التفاح.

يذكر أن هناك اربعة سباحين فقط، استطاعوا قطع القنال الإنجليزي بين إنجلترا وفرنسا ولثلاث مرات من دون توقف.