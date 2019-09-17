استقدام المحترفات يمنح لاعباتنا الخبرة والتطور

لاعبة كرة السلة ريهام فراس:
بغداد ـ سمير خليل:
برغم الامكانات الضعيفة وماتعانيه من اهمال وتحفظ فان الرياضة النسوية العراقي ومنها كرة السلة تتوهج بمواهب تفرض نفسها على الواقع الرياضة بسلاح الشجاعة والثقة وترسم طريقا للبراعم الصغيرة من محبات الرياضة ،طالبة جامعة تدرس التحليلات الطبية، حاصلة على شهادة خبرة تجميل من دبي وتعمل في مركز تجميل في بغداد، ريهام فراس قاسم لاعبة المنتخب الوطني لسلة النساء ونادي الاسكان واحدى نجمات فريقه السلوي النسوي برزت خلال بطولة اندية بغداد لكرة السلة التي اقامتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرا.
وتمكنت ضيفتنا ريهام وزميلاتها في الفريق من احراز لقب البطولة وبجدارة، في حوار مع نجمة كرة السلة ريهام سجلت انطباعاتها عن واقع كرة السلة والرياضة النسوية عموما وبدأت الحديث عن ولعها بكرة السلة والالعاب الاخرى فقالت: احب كرة السله لان والدي كان لاعبا سابقا بكرة السله وكذلك لانها لعبة جماعية وتعاونية تعتمد على الذكاء بالاضافة لكونها رياضة ممتعة وانا العبها منذ ان كنت في الحادية عشرة من عمري، كذلك انا احب السباحة وامارسها «.
- برأيك، ماهو واقع كرة السلة النسوية اليوم ؟ مالذي تحتاجه ؟ هل تؤيدين استقدام لاعبات محترفات من خارج العراق؟
« مع الاسف كرة السلة النسوية تعيش واقعا مؤلما وهي تمرفي مرحلة تدهور وانطمار كونها فقيره اعلاميا وجمهورا واقبالا من الفتيات وهي مهملة لذلك فهي تفتقر للتقدم والتطور ، كرياضة نسوية تحتاج الاحتكاك الخارجي والاهتمام الاعلامي ثانيا واهتمام الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة ووزاره للشباب والرياضه ثالثا كما انني اؤيد استقدام لاعبات محترفات لان اللعب بجانبهن سيكسب لاعباتنا الخبرة والانسجام من خلال الاحتكاك «.
- هل تشاهدين مباريات كرة السلة العربية او العالمية؟اي فريق ولاعب او لاعبة يشدون انتباهك؟
«انا اتابع دوري السلة الامريكي للمحترفين ال ( nba) لان هذا الدوري مثير وممتع ويتميز بالقوة ولاعبيه في ارقى مستوى اما فريقي المفضل فهو(ووريوس) ولاعبي المفضل هو ستيفن كيري».
- انت لاعبة في فريق الاسكان ،برأيك ايضا هل يملك فريق الاسكان المقومات ليفوز بالدوري النسوي السلوي الممتاز؟
«بكل ثقة اقول لك نعم، فريق الاسكان مؤهل لهذا الفوز كونه يضم افضل اللاعبات في بغداد وفي المنتخب الوطني لكرة السله كما اننا نلعب تحت ادارة مدرب كفوء هو الكابتن زياد ابراهيم ونحظى بدعم ادارة النادي وبطولة الدوري النسوي الممتاز ستقام في مدينة دهوك قريبا ونحن عازمات ومتفائلات بتقديم مستوى جيد ان شاء الله لاننا نتطور بشكل سليم «.
- المنتخب الوطني السلوي للنساء ،اين هو الآن ؟اين مكانك فيه؟
« المنتخب الوطني السلوي النسوي مع الاسف غير موجود الان ولم يشارك في بطولات خارجيه منذ سنه وآخر بطوله شارك فيها كانت في مصر العام الماضي وانا العب في هذا المنتخب منذ خمس سنوات «.
- كلمة توجهيها للاعبات كرة السلة الصغيرات؟
« اتمنى ان يبدأن باساس صحيح حتى يتمكن من احتراف اللعبة ويمكن للسله النسويه الاعتماد عليهن وان لا يهملن اللعبة ولا يضعن اي عائق عائلي او دراسي في طريقهن».
ريهام فراس تملك في مسيرتها محطات مضيئة فهي مثلت نادي الاسكان والنادي البحري ونادي الخطوط ونادي سنحاريب، كما مثلت المنتخب المدرسي عام ٢٠١٤ والمنتخب الوطني الاول، ومنتخب x 3 3 .