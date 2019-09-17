البنك المركزي يطرح حلولا تقضي على البطالة

بغداد – الصباح الجديد

طرح محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الثلاثاء، حلولا تقضي على البطالة.

وقال العلاق، إن “الـجـهـاز الـحـكـومـي وصـل إلـى أكثر من الإشباع، وهو لا يضيف قيمة اقتصادية؛ بل أنه في نفقاته يمثل تحديا كبيرا للموازنة العامة ويقلل الموارد التي يمكن أن تذهب لتشغل آخرين وتـحـقـق فــرص عـمـل أكـثـر مــن خــلال مـشـاريـع حقيقية، والـحـل الأسـاسـي لمـوضـوع البطالة هو تـشـغـيـل الـقـطـاعـات الـحـقـيـقـيـة وهــي الـصـنـاعـيـة والـزراعـيـة والـسـيـاحـيـة وغـيـرهـا، وهــي الأســاس في تحريك الحلقات الاقتصادية”.

وأضاف: “لذلك يجب أن يكون هناك تركيز على تحريك هـذه القطاعات الاقتصادية من خلال تغيير النموذج الاقتصادي الموجود اليوم بالعراق، فالنموذج الموجود الآن هو إن إيراداتنا تأتي من النفط، وهي تضخ الأعظم منها على شكل رواتب، وهذه الرواتب تتحول الى طلب للبضائع والسلع المستوردة، وبالتالي فإن إيراداتنا تذهب لبناء اقتصاديات دول أخرى بدلا من تحريك وتيرة الوضع الاقتصادي”.

وأوضــح مـحـافـظ الـبـنـك المــركــزي، إنــه “لا يمكن تسريح الناس من وظائفهم، ولكن الأمـوال التي تـؤخـذ كـرواتـب يمكن استثمارها داخــل الـعـراق مـن خـلال توسيع القطاع الحقيقي وهـذا سوف يشغل أناسا آخـريـن، وذلـك يعتمد على تنسيق في السياسات التجارية والاستثمارية والضريبية والجمركية بحيث تتناغم مـع بعضها لتحريك تحديات اقتصادية”