حامل اللقب يفتتح الموسم باحراز كأس السوبر

دوري الكرة الممتاز ينطلق الأربعاء

بغداد ـ الصباح الجديد:

افتتح حامل لقب الدوري الممتاز لكرة القدم فريق نادي الشرطة الموسم 2019/2020 باحراز لقب كأس السوبر للمرة الاولى في تأريخه على حساب فريق نادي الزوراء في المباراة التي اقيمت مساء اول امس في ملعب الكوت الأولمبي بحضور جماهيري كبير وبقيادة ناجحة لطاقم التحكيم المؤلف من واثق محمد وماسعداه مؤيد محمد علي وحيدر عبد الحسن ومحمد سلمان حكما رابعا.

إلى ذلك، ينطلق قطار الدوري الممتاز للموسم الجديد، بعد غد الأربعاء باجراء مباريات الجولة الاولى، حيث يلعب الشرطة امام فريق الحدود، ويتقابل الزوراء والسماوة في ملعب الأول، ويحل الجوية ضيفا على أمانة بغداد، في حين يتقال الطلبة ونفط ميسان في ملعب الاخير، ويلتقي فريق القاسم بضيفه فريق النفط، ويتواجه نفط الوسط والديوانية في ملعب النجف الأولمبي، ويضيف الميناء في ملعبه فريق نادي زاخو، واربيل يستقبل نفط الجنوب ويضيف النجف فريق الكهرباء.

ويتخوَّف مظفر جبار، من ضربة البداية بالدوري الممتاز؛ حيث وضعته القرعة في مواجهة الشرطة، حامل اللقب، على ملعب الشعب الدولي.وقال جبار: «سنبدأ مواجهة نارية أمام الشرطة، وبرغم صعوبة المهمة إلا أن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة كبيرة كهذه سيمنح الفريق، دافعًا معنويًا لمواصلة المشوار في الدوري باندفاع عالٍ».

ولفت إلى أنَّ الوضع المالي الصعب الذي يعيشه الحدود حتم علينا الاكتفاء باللاعبين المحليين وعدم التعاقد مع أي لاعب محترف.وبين «الفريق دخل في وقت سابق معسكرًا في أربيل كشف لنا بعض نقاط الضعف، وحاولنا المعالجة بعد انتهاء المعسكر أثناء عودتنا للعاصمة بغداد من خلال إضافة لاعبين جدد في بعض المراكز».

وأشار «الفريق مازال يحتاج لبعض العناصر، لكن واقع الحال فرض علينا التعامل مع الجانب المالي دون رفع سقف التعاقدات وبالتالي عملنا بالممكن، وهدفنا الحفاظ على طموحات الفريق ضمن المناطق الدافئة في الدوري».

من جانبه، أوضح مدرب النجف، أن فريقه يتطلع لبداية مميزة في الدوري، عند مواجهة الكهرباء في الجولة الأولى، بعد غد الأربعاء ، برغم الغيابات التي يعاني منها.وقال أحمد: «المعسكر التدريبي في تركيا منحنا فرصة كبيرة للتحضير، لكن ما أثر علينا هو عدم التحاق المحترفين بالتدريبات، حيث غاب الكاميروني تالا لعدم حصوله على تأشيرة الدخول وانضم للفريق بعودتنا إلى مدينة النجف».وتابع: «بسبب أزمة التأشيرات قد نخوض المباراة الأولى في الدوري بدون محترفين».

وأكمل: «برغم تلك الغيابات إلا أننا نملك فريقا جيدا، وحققنا خلال المعسكر ما كنا نخطط له، بالتوصل إلى تشكيلة تتميز بحيوية الشباب وتواجد عناصر الخبرة، ونأمل أن تكون البداية طيبة في الدوري لأنها تنعكس إيجابيا على الفريق في باقي المباريات».

إلى ذلك، وصل إلى مدينة ميسان ، المحترف الإيراني مرتضى زهراوي للالتحاق بفريق نفط ميسان بعد التعاقد بين الطرفين لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

وقال مدرب نفط ميسان أحمد دحام ، إن المحترف الإيراني مرتضى زهراوي التحق في تدريبات الفريق بعد أن تم التعاقد معه بشكل رسمي أثناء تواجد الفريق في المعسكر الذي أقيم في مدينة مشهد الإيرانية.

وبين أن اللاعبين اليمني ناصر محمدوه والمدافع النيجيري إيمانويل، التحقا بالفريق منذ مدة ويواصلان تدريباتهما مع الفريق، وننتظر وصول الإيراني زهراوي لتكتمل صفوف الفريق بشكل تام.وأشار إلى أن الفريق جاهز لمباريات الدوري، حيث سيفتتح المنافسات بمواجهة فريق الطلبة في ملعبنا ونسعى لأن تكون البداية ملبية للطموح وتكون امتداد للنتائج الطيبة التي حققها الفريق في الموسم الماضي برغم مغادرة عدد من اللاعبين لكننا عوضنا الغيابات من خلال التعاقدات الجديدة. وكان نفط ميسان حصل الموسم الماضي على المركز الخامس في لائحة ترتيب الفرق.