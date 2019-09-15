التشكيلي فاروق حسن في ضيافة أدباء البصرة

البصرة – الصباح الجديد:

ضيف اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة صباح السبت الموافق ٢٠١٩/٩/١٤، وعلى قاعة محمود عبد الوهاب، الفنان التشكيلي المغترب فاروق حسن للحديث عن تجليات ما بعد الغربة، بمشاركة نخبة مميزة من ادباء وفناني ومثقفي المدينة، ادار الحوار الفنان صباح السبهان قائلاً:» فاروق حسن ضل يحفر في الوجع العراقي منذ بدايته، له نشاطات واضحة ومميزة محليا/ عربياً/ عالمياً، فقد أثرى الحياة الفنية والثقافية، بتجربة ناضجة امتدت لستين عاما، نحتفي به اليوم في مدينته البصرة ونبارك له عودته الى زوايا ذكرياته، فاروق حسن تأثر بشكل كبير في الموروث العراقي البصري، واسس له أسلوبا خاصا به ..».

بعدها قدم ضيفه ليترك له الحديث عن تجربته الفنية في التشكيل، وتركيزه على الموروث العراقي والإسلامي، وكيف تعلم منه امكانيته بالتلوين:» بعدها تحولت الى اللوحة النحتية، قناعتي عدم التصنع، حتى لا اشتت الموضوع فاللوحة شيء والعنوان شيء اخر، الفن حرية، والأفكار تعطي الفرص، لاقتناص اللحظة فالرسم صنعة، والأسلوب أداء الفنان..»، معرجا في حديثه على اسرار اللون والموسيقى، مؤكدا ان لا عنوان للوحة في الفن التشكيلي.

تخللت الجلسة عدد من المداخلات حول تجربة الضيف وحديثه (عباس الجميلي/رعد الغريب/ضياء الدين احمد/خالد خضير /خلود بناي /حسن زبون/عبد العزيز الدهر /محمد المادح /صلاح المهدي /عادله فاضل /زكي الديراوي