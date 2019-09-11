الوطني ثالثا في مجموعته بتصفيات آسيا المزدوجة

تحديد موعد انطلاق بطولة كأس .. والسوبر في 14 الجاري

بغداد ـ الصباح الجديد:

تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم، الى المركز الثالث في المجموعة الثالثة من تصفيات القارة الاسيوية المؤهلة الى كأس العالم.وجاء تراجع منتخبنا الوطني الى المركز الثالث، بعد تحقيق منتخبي البحرين وايران الفوز في مباراتيهما.وفاز المنتخب البحريني بصعوبة على مضيفه منتخب كمبوديا بهدف دون مقابل، في حين فازت ايران على هونغ كونغ بهدفين من دون مقابل.

وسيلعب منتخبنا الوطني مباراته المقبلة يوم 10 من شهر تشرين الاول المقبل امام منتخب هونغ كونغ في ملعب البصرة الدولي.واحتل المنتخب البحريني صدارة المجموعة باربع نقاط، في حين جاءت ايران ثانية بثلاث نقاط، في حين يحتل اسود الرافدين المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، علما انه كان في الانتظار خلال هذه الجولة من المنافسات.

وانتهت مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم الودية مع نظيره الاوزبكي سلباً، في اطار استعداد الفريقين لتصفيات اسيا والمونديال.واقام الاتحاد العراقي هذه المباراة في العاصمة الاردنية عمان، تحضيراً لمواجهة العراق لضيفه منتخب هونغ كونغ.

من جانب اخر، حددت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم، موعد انطلاق منافسات الدور الـ32 من كأس العراق، في الفترة من 5 إلى 7 خلال شهر تشرين الأول المقبل، أثناء فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يتوقف الدوري الممتاز في هذه الفترة، بسبب انشغال منتخب العراق بخوض التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.ويلتقي منتخب العراق نظيره هونج كونج يوم 10 من الشهر المقبل، في البصرة.يشار إلى أن دور الـ32 من كأس العراق سيشمل أندية الدوري الممتاز الـ20، بالإضافة إلى 12 فريقًا الذين سيتأهلون من الدرجة الأولى والثانية.

من جانب اخر، تراجع اتحاد الكرة عن فكرة إلغاء كأس السوبر بين الشرطة والزوراء، وشدد على إقامتها في موعدها المحدد 14 أيلول الجاري.وقال علي جبار رئيس لجنة المسابقات ونائب رئيس اتحاد الكرة، في تصريحات ل «اتحاد الكرة سيقيم مباراة كأس السوبر في موعدها المحدد».وأضاف «قرار الإلغاء لم يكن مدروسًا، لجنة المسابقات تؤكد التزامها بإقامة المباراة ولن تقبل اعتذار الشرطة أو الزوراء».. واكدت لجنة المسابقات اختيار ملعب الكوت لتضييف المباراة.

إلى ذلك، وفي اطار تحضيرات الأندية للموسم الجديد، أعلن مجلس إدارة نادي نفط الوسط، التعاقد بشكل رسمي مع لاعب الميناء السابق، محمد شوكان.. وقال المشرف على نفط الوسط، فراس بحر العلوم، في ، إن اللاعب محمد شوكان وقع رسميا على عقود انتقاله للفريق.وأضاف أن شوكان سيلتحق بتدريبات الفريق تحت إشراف المدرب راضي شنيشل، اعتبارًا من الغد.

وأوضح أن الوافد الجديد سيشارك في المباراة التجريبية الأخيرة المقررة الخميس المقبل في ختام المعسكر التدريبي.وأشار بحر العلوم إلى أن اللاعب يمثل إضافة نوعية للفريق خاصة في خط المقدمة لما يمتلكه من قدرات تهديفية.

وتعاقدت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط، مع الظهير الأيسر السابق لنفط ميسان، فاضل كريم، لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.وقال المدير الإداري للفريق نبيل عباس، في تصريحات صحفية إن التعاقد مع فاضل كريم جاء تنفيذا لرغبة الجهاز الفني، مضيفا أنه بهذه الصفقة يكون نفط الوسط قد أكمل تعاقداته قبل الموسم الجديد.

وتابع: «اللاعب سيغادر من العاصمة بغداد إلى النجف لأن الفريق حاليا في أربيل بمعسكره التدريبي وسيعود إلى النجف بعد انتهاء المباراة التجريبية الأخيرة في المعسكر التدريبي أمام أربيل والمقررة يوم الخميس المقبل».وأشار إلى أن الفريق بات جاهزا تماما لبدء الموسم الجديد، وتحديدا بمواجهة الديوانية، بعد أن اتضحت الرؤية بشكل تام للجهاز الفني خلال المعسكر التدريبي.يشار إلى أن نفط الوسط تعاقد أمس أيضا مع المهاجم محمد شوكان قادما من الميناء.