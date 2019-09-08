إيفانكا ترامب ترقص في أحد اسواق باراغواي

الصباح الجديد – وكالات:

قامت ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، ومستشارته الخاصة، بالرقص مع المارة بأحد الأسواق في باراغواي، ضمن جولتها في أميركا الجنوبية.

وظهرت إيفانكا وهي ترقص مع إحدى السيدات، وتؤديان معا رقصة تراثية. حيث استجابت إيفانكا للسيدة على الفور، وبدأت تتراقص على أنغام الموسيقى أمام عدد من المسؤولين. وخلال زيارتها إلى باراغواي، التقت إيفانكا رئيس البلاد، ماريو بينيتز، وأعلنت التزامها برأس مال إضافي، قدره 500 مليون دولار، لصندوق لمساعدة سيدات الأعمال في المنطقة.

وتهدف رحلة إيفانكا ترامب إلى الترويج لمبادرة البيت الأبيض من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، وشملت توقفين سابقين في الأرجنتين وكولومبيا.