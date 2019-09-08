كمرك طريبيل يسجل إيراداً بأكثر من مليار دينار ليوم واحد

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الأحد، تسجيل اكثر من مليار دينار إيرادات ليوم أمس السبت في كمرك طريبيل الحدودي .

وقال الهيئة في بيان، اطلعت عليه ” الصباح الجديد ” ان “إيراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون قد سجلت اعلي إيراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الإيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل وأجهزة العمل الكمركي”، حسب البيان.