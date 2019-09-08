العراق يترأس اعمال الدورة ١٥٢ لمجلس جامعة الدول العربية

بغداد – الصباح الجديد

يترأس العراق، اليوم الاحد، اعمال الدورة الاعتيادية الـ 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، تحضيراً لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر يوم الثلاثاء برئاسة العراق ايضا.

ويبحث الاجتماع عدداً من البنود المهمة التي تخص العراق وهي اتخاذ موقف عربي موحد ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية وبند بشأن دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، كما يناقش الاجتماع بندا بشأن الارهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الارهاب.

اضافة الى البنود الاخرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الاسرائيلي ويتضمن هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة فضلا عن متابعة تطورات (الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، الاسرى، اللاجئين، الاونروا، التنمية) ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني