خبراء قانونيون: البرلمان يتجاهل تشكيل “مجلس الاتحاد” لرغبة سياسية في الاستيلاء على التشريع

خرق دستوري كبير في السلطة التشريعية منذ 2010

بغداد – الصباح الجديد:

كشف خبراء عن خرق كبير في السلطة التشريعية منذ عام 2010، داعين مجلس النواب إلى معالجته بسن قانون مجلس الاتحاد، مشيرين إلى أن استمرار النقص في السلطة التشريعية يشكل تهديداً للنظام الدستوري في العراق.

وقال الخبير القانوني محمد الشريف أن “الدستور العراقي أوجد لكل سلطة في العراق مكونات، فالسلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، والسلطة القضائية تتكون من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية والادعاء العام وهيئة الأشراف القضائي”.

وأضاف الشريف، أن “هذا التقسيم شمل أيضاً السلطة التشريعية التي اوجد لها مكونين وهما مجلس النواب ومجلس الاتحاد”.

ولفت إلى أن “جميع مكونات السلطات تعمل حالياً باستثناء المكون الثاني من السلطة التشريعية وهو مجلس الاتحاد فلم يتم تشكيله لغاية الآن”.

ونوه إلى أن “المادة (65) من الدستور نصت على (يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى -مجلس الاتحاد– يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.



وأوضح الشريف، أن «الاختصاص الأبرز لهذا لمجلس هو المصادقة على التشريعات التي يصدرها مجلس النواب، وهي المهمة التي كان مجلس الرئاسة يتولاها للمدة بين (2006/ 2010)، وأن الدستور العراقي اوجب تشكيله بعد انتهاء الدورة الانتخابية الأولى أي بعد عام 2010».

ولفت، إلى أن «تجاهل تشكيل هذا المجلس التشريعي، يشكل خرقاً واضحاً للدستور وتجاوزاً على الهيكلية التي فرضها لسلطاته وعيباً شكلياً خطيراً ينبغي تلافيه».

ويرى الشريف، أن «ما يثير الاستغراب أن المعلومات المتوفرة تؤكد عدم وجود أي مشروع لقانون مجلس الاتحاد في أروقة مجلس النواب برغم مرور تسع سنوات على وجوب تشكيله».

ويجد، أن «السبب الأبرز في تجاهل سند النقص في السلطة التشريعية هو خشية مجلس النواب على صلاحياته ورغبته في الاستيلاء على جميع مفاصل التشريع مستغلاً الصمت السياسي إزاء ذلك».

وشدد على أن «وجود مجلسين للسلطة التشريعية هو تجربة متقدمة في الأنظمة الديمقراطية موجودة في الولايات المتحدة الأميركية وانكلترا وغيرها من الدول المتقدمة».

ودعا الشريف، «مجلس النواب إلى الالتفات لسد النقص في مكونات سلطته إبعاد التهمة عنه بأنه يستولي على السلطة التشريعية من خلال سن قانون مجلس الاتحاد ويعالج الخلل الكبير في هيكليته الذي يشكل تهديداً للنظام الدستوري في العراق».

من جانبها، ذكرت استاذة القانون الدستوري مها الواسطي أن «هذا المجلس يفترض أن يكون من ممثلي المحافظات وباعداد متساوية».

واضافت الواسطي أن «الوصول إلى المجلس يكون بالانتخاب المباشر من قبل المواطنين يصعد فيها اعلى الذين حصول على الاصوات بعيداً عن الانظمة التي يتم اعتمادها في الانتخابات العامة والمحلية ليكونوا ممثلين حقيقيين عن المحافظات».

وشددت على أن «عضوية المجلس بالعادة تكون لاصحاب الخبرة كالقضاة المتقاعدين والاكاديميين والسياسيين من اصحاب الخبرة».

وأكدت الواسطي، «اهمية وجود المجلس الثاني للسلطة التشريعية وعدم ابقاء صلاحية التشريع حصراً بيد مجلس النواب، لكي تخرج لنا قوانين جيدة لا تفرضها الارادة السياسية».

يشار إلى أن مجلس النواب تحدث عن نيته اقرار عدد من القوانين المهمة ليس من بينها قانون مجلس الاتحاد على الرغم من اهميته.