التحقيق المركزية تصدق اعترافات متهم ابتز 40 طبيباً بالاحتيال وتهديدهم بالقتل

بغداد- الصباح الجديد :

أعلنت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الثلاثاء، عن القبض على متهم اقدم على ابتزاز مجموعة كبيرة اطباء في بغداد بعد تهديدهم بالقتل، فيما جرى تصديق اعترافاته قضائياً . وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “القاضي المختص بقضايا خلية الصقور الاستخبارية صدق اعترافات متهماً اقدم على الابتزاز المالي لـ40 طبيباً في بغداد بعد تهديدهم بالقتل في حال عدم الدفع”. وأضاف البيان، ان “المتهم كان يقوم وبالاتفاق مع متهمين آخرين بالاحتيال على الأطباء من خلال ادعائهم بان احد أبنائهم كان قد اجرى عملية جراحية لدى الطبيب وان العملية فشلت وجرى السفر بالمريض خارج العراق لتلقي العلاج ومن ثم تقوم المجموعة بتهديد الطبيب”.

واشار إلى أن “المجموعة كررت العملية لـ40 طبيبا في العاصمة بغداد “، مبينا أن “المحكمة اتخذت الاجراءات كافة بحق المتهم وصدقت اعترافاته قضائياً وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب”.