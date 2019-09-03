رد دعوى مرشحة طعنت بفوز نائبة بفارق صوت واحد في الانتخابات

بغداد – الصباح الجديد:

ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى اقامتها مرشحة خاسرة للطعن بفوز نائبة بفارق صوت واحد في الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامتها مرشحة خاسرة للطعن بفوز النائبة شمائل سحاب مطر”.

وأضاف الساموك، ان “المدعية طلبت اعتماد فوزها في الانتخابات بعد ابطال عضوية المدعي عليها، حيث استند الطعن إلى نقطتين الاولى أن نتائج العد الذي فوّز النائبة شمائل سحاب لم تعلن، والثانية أن هناك محطة ورد ذكرها في القرار الصادر من الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية وهي برقم (144309) برغم عدم وجود هذه المحطة في الواقع”.

وأشار، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا، وجدت من وقائع الدعوى ومن اقوال اطرافها أن المحطة المرقمة (144309) هو رقم لمركز انتخابي يحمل اسم (مدرسة الوطن العربي للبنين) وليس محطة، وأن هذا المركز يضم عدداً من المحطات”.

ولفت، إلى أن “المحكمة أكدت أنه بالنسبة للنقطة المتعلقة بعدم الاعلان عن نتائج الانتخابات، فقد ثبت اعلان نتائج فوز المرشحة شمائل سحاب بالحصول على (626) صوتاً، بينما حصلت منافستها المدعية على (625) صوتاً، وبفارق صوت واحد”.

وأوضح الساموك، ان “المحكمة الاتحادية العليا اكدت المصادقة على نتائج الفوز بقرارها بالعدد (57/ ت. ق/ 2018 في 19/ 8/ 2018)”، مبيناً أن “”المحكمة وبناء على ما تقدم، قررت رد دعوى المدعية لعدم استنادها إلى سند من الدستور والقانون”.