الحلبوسي يتلقى دعوة للمشاركة في المنتدى البرلماني العالمي الثالث في إندونيسيا

بغداد – الصباح الجديد

بحث السفير العراقي لدى جكارتا عبدالله حسن صالح، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس البرلمان الاندونيسي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، أن “السفير التقى بنائب رئيس البرلمان الاندونيسي فضلي زون, في مقر البرلمان الاندونيسي بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله كسفير لجمهورية العراق في اندونيسيا”.

واعرب السفير العراقي عن “سعادته بالعمل في جمهورية اندونيسيا”، كما استعرض السفير “نبذة عن الاوضاع السياسية والاقتصادية في العراق وعن الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة بجميع صنوفها على عصابات داعش الإرهابية”.