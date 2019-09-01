سانيه ودراكسلر أبرز الغائبين عن المنتخب الألماني

إستعدادا لتصفيات كأس أوروبا 2020

العواصم ـ وكالات:

أعلن مدرب منتخب المانيا يواكيم لوف عن القائمة النهائية التي ستخوض مواجهتي هولندا وايرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، وكان يوليان دراكسلر لاعب باريس سان جرمان الفرنسي ولوروا سانيه مهاجم مانشستر سيتي الانجليزي أبرز الغائبين بداعي الاصابة.

ويستضيف منتخب المانشافت نظيره الهولندي في السادس من أيلول الجاري بعد أن تفوق عليه في داره بنتيجة 3-2 في المباراة الاولى، قبل أن يتوجه الى ايرلندا الشمالية المتصدرة (لعبت مباراة اكثر) بعد ثلاثة ايام في محاولة لاستعادة الصدارة.

وبعد أن تواجد كل من دراكسلر وزميله في سان جرمان ثيلو كهرر ضمن تشكيلة المنتخب خلال الفوزين على استونيا وبيلاروسيا في حزيران الفائت، سيغيب كل من لاعب خط الوسط والمدافع عن المبارتين المقبلتين بداعي اصابة على مستوى القدم.هذا وتلقى لوكا فالدشميدت مهاجم فرايبورغ أول استدعاء الى المنتخب الاول، ليحل مكان سانيه المصاب.وقال لوف (59 عامًا) الذي يتولى تدريب المانيا منذ عام 2006: «مع فريقنا اليافع، لقد اخترنا بشكل صائب الاتجاه الجديد الذي سنستمر فيه».

وكانت المانيا قد صعقت العالم حين ودعت مونديال روسيا 2018 من الدور الاول بعد خسارتها المباراة الاخيرة من دور المجموعات امام كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0.وسيكون نادي بايرن ميونيخ الاكثر تمثيلا في التشكيلة بخمسة لاعبين مقابل ثلاثة لكل من بوروسيا دورتموند ولايبزيغ.

في ما يأتي التشكيلة من 22 لاعبا: لحراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، مارك اندريه تير شتيغن (برشلونة الاسباني)، برند لينو (أرسنال الإنجليزي).. وفي الدفاع: ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، مارسيل هالستنبرغ ولوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، يوناش هكتور (كولن)، نيكو شولتس (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس شتارك (هرتا برلين)، نيكلاس زوليه (بايرن ميونيخ)، يوناثان تاه (باير ليفركوزن).

وفي الوسط: يوليان براندت وماركو رويس (بوروسيا درتموند)، سيرج غنابري ويوشوا كيميش وليون غوريتسكا (بايرن ميونيخ)، ايلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنجليزي)، طوني كروس (ريال مدريد الاسباني)، ايمري جان (يوفنتوس الايطالي)، كاي هافيرتس (باير ليفركوزن).. وفي الهجوم: تيمو فيرنر (لايبزيغ)، لوكا فالدشميدت(فرايبورغ).

إلى ذلك، أعاد ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، إيميريك لابورت، لاعب مانشستر سيتي، لصفوف الديوك، عندما أعلن قائمة مباراتي ألبانيا وأندورا ضمن تصفيات (يورو 2020).

وأعلن ديشامب قائمة ضمت 23 لاعبا، من بينهم لابورت وكليمنت لينجليت، فيما خلت من اسمي صامويل أومتيتي، مدافع البارسا، وألكسندر لاكازيت، مهاجم آرسنال.

وبهذا، يعود لابورت إلى قائمة الديوك للمرة الأولى، منذ عامين ونصف العام، حيث كانت آخر مرة استدعي فيها خلال آذار 2017.وكان لابورت قد ادعى من قبل، أن ابتعاده عن المنتخب الفرنسي يأتي «لأسباب شخصية» تتعلق بالمدرب.ولم يخض لابورت حتى الآن أي مباراة دولية مع المنتخب الأول، رغم مشاركته من قبل مع أكثر من منتخب لفرنسا، في المراحل السنية الأخرى.ويُنتظر أن يشغل لابورت مكان أومتيتي، في صفوف المنتخب الفرنسي.

وضمت القائمة أيضا أنطوان جريزمان، نجم هجوم البارسا، فيما خلت من زميله عثمان ديمبلي، للإصابة.