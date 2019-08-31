حكومة عبد المهدي الأضعف وحصة اقليم كردستان تجاوزت 17 % في الموازنة الأخيرة

عضو في الاقتصاد النيابية:

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن تجاوز حصة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية للعام الحالي نسبة 17 % وهي الاعلى تاريخيا.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح صحفي ان الموازنة انتهت دون حصول بغداد على اي مورد مالي من اربيل برغم الاتفاق المسبق ما يجعل حصة كردستان ترتفع الى اكثر من 17 % من الموازنة الاتحادية .

واضافت جودت ان الاقليم يبيع نفطه من خلال حصة العراق في اوبك دوليا ، الا انه لا يمنح حكومة العراق اي برميل برغم الاتفاق بين الطرفين ، والذي يقضي بالتزام حكومة الاقليم بتسليم 250 الف برميل اضافة الى موارد الكمارك والمطارات ، ما يجعل حصة الاقليم ترتفع بنسبة غير مسبوقة .

واشارت الى ان الحكومة السابقة قدرت نسبة الاقليم بـ 12% بعد تدقيق سجل الموظفين والاحتياجات ، فضلا عن اجباره على تسليم ايرادات الكمارك والنفط ، الا ان حكومة عادل عبد المهدي هي الاضعف ولم تتمكن من الزام اقليم كردستان بتطبيق بنود الموازنة .