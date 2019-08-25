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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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«بابا ياجا».. من الفولكلور الروسي

ثقافة
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صدرت حديثاً عن دار كُتوبيا ترجمة عربية لـ «بابا ياجا»، مجموعة قصص فولكلورية روسية للكاتب الروسي ألكسندر أفاناسييف، وترجمة رولا عادل رشوان عن الروسية.
و»بابا ياجا» كائنٌ في الفولكلور السُلافي، يُحلق على هاونٍ عملاقٍ، ويخطف (وربما يأكل) الأطفال الصغار، ويعيش في كوخٍ يقف على أرجل دجاج.
تحكي معظم الأساطير عن أناس وأماكن وأحداث يمكن إدراكها، وتقوم بعض الأساطير على أشخاص حقيقيين، لكن كثيراً منها يتعلق بشخصيات خيالية. وتعتبر الأساطير اليونانية والرومانية الأكثر شيوعاً في الثقافة الغربية، حيث إن معظم الرومان واليونان القدماء آمنوا بهده الخرافات القديمة التي ترتبط إما بآلهة، أو بأرواح خيالية، أو بشخصيات أسطورية مرعبة، ولكن على الرغم من كونها تعتبر مجرد كائنات خرافية، فإنها تبعث الفضول في نفوس البشر من أجل التعرف عليها. وواحدة من تلك الأساطير أسطورة بابا ياجا، أو بابا روجا.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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