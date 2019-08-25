الصبر مفتاح

عبد الزهرة شباري

الصبرُ يا صـاحبي عنوان نافلة

إذْ فيهِ كفءٍ وفي الأيام ترتاحُ

وكل عسرٍ وإن طالتْ مغالقهُ

فالصبرُ حتماً له واللهُ مفتاحُ

حتّى القليل إذا يأتيك تقبلهُ

تزدان شوقاً وفيهِ العمرُ ينداحُ

أعمل لدنياكَ قالَ الطودُ فاقبلهُ

خُذْ عبرةً من خبيرِ العلمِ مواحُ

كأنكَ ضامنٌ دنياكَ ما صَرَمَتْ

عمراً ورزقاً إليكَ الكونُ سياحُ

وكن على هبةٍ للموتِ لو وزنتْ

أسمى حلوم الأولى والدين فواحُ

واخلدْ إلى الدين فهو الزادُ لو علمتْ

يُنجيكَ يومٌ بـهِ الألآم تنزاحُ

عن رحمة الله والخســرانُ أولها

ثم الجحيمُ أعوذُ الله إذْ راحوا

فخذْ نصيحي إليك اليومُ أكتبُهُ

على شغافٍ لكمْ في القلبِ طمّاحُ

الصبرُ حتّماً طريقٌ للعلى سِمحٌ

بهِ ترى الليلُ أنوارٌ وأصباحُ