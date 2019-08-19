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التخطيط النيابية تستبعد استجواب الحكومة بالكامل وترجح استجواب واقالة بعضها

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
أكدت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية، الاثنين، عدم إمكانية استجواب الحكومة بالكامل، مشيرة الى ان اداء الحكومة الضعيف جاء بسبب التأخير في حسم الوزراء.
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن ” حديث المعارضة عن استجواب الوزارة بالكامل وحتى إقالتها غير ممكن كونها لم تطرح الحلول لمشاكل الحكومة او البديل في حالة اقالتها”.
وأضاف ان ” إقالة الحكومة سيدخل البلاد في أزمة سياسية غير مسبوقة في ظل التهديد الإقليمي والأزمات الأمنية والاقتصادية في البلاد”، موضحا ان ” المعارضة والكتل السياسية بامكانها محاسبة الوزراء المقصرين واستجوابهم واقالتهم في حال وجود تقصير واضح”.
واوضح البلداوي ان “الحكومة نفذت 36 % من برنامجها الحكومي خلال 6 اشهر من عمرها وهي نسبة قليلة وغير مرضية”، مبينا ان “الحكومة انشغلت في تأخير اكمال الكابينة الوزارية واعداد البرنامج الحكومي واستلام الازمات من الحكومة السابقة ما تسبب في تلكؤ واضح في الاداء”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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