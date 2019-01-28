تراجع الأسهم الأوروبية

لندن ـ رويترز:

فتحت الأسهم الأوروبية على هبوط أمس الاثنين مع تبدد التفاؤل الذي خلفه إنهاء إغلاق الحكومة الأميركية فيما يتأهب مستثمرون لأسبوع حافل يتضمن تصويتا على الانفصال البريطاني ومحادثات تجارية صينية أميركية وقرارا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة وتراجعت معظم البورصات والقطاعات إذ أضعفت المعنويات أنباء عن هبوط الأرباح الصناعية في الصين في كانون الأول للشهر الثاني على التوالي.

وكان من أكبر الخاسرين سهم ألستوم الذي فقد 3.3 بالمئة بعد أن قدمت المجموعة الفرنسية وسيمنس الألمانية تنازلات جديدة في مسعى لتهدئة مخاوف المفوضية الأوروبية بشأن الاحتكار والناجمة عن خطتهما لتأسيس شركة سكك حديدية أوروبية مشتركة.