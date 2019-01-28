المركزي للإحصاء: «الزهدي» المرتبة الأولى بأعلى متوسط انتاج

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، أمس الاثنين، أن النخلة من النوع الزهدي احتلت المرتبة الأولى بأعلى متوسط انتاج من بين الأصناف الأخرى في عام 2018.

وقال الجهاز في إحصائية نشرها على موقعه الرسمي لانتاج التمور وأصنافها لعام 2018، إن “النخلة من نوع الزهدي احتلت المرتبة الأولى بأعلى متوسط انتاج من بين الأصناف الأخرى وبمعدل انتاج بلغ 72.2 كغم، يليه النخلة من صنف الخستاوي وبمتوسط انتاج بلغ 64.2 كغم”.

وتابع الجهاز، أن “النخلة من صنف الخضراوي جاء بالمرتبة الثالثة وبمتوسط انتاج بلغ 62.1 كغم يليه النخلة من صنف الديري وبواقع 56.1 كغم، يليه صنف الساير وبواقع 48.3 كغم”، وأضاف، ان “النخلة من صنف الحلاوي احتل المرتبة الأخيرة باقل متوسط انتاج وبواقع 37.3 كغم”.

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء، في 16 كانون الثاني، أن انتاج التمور في العراق لعام 2018 بلغ 646 الف طن، مبينا ان صنف “الزهدي” كان الاكثر انتاجا من باقي الاصناف.