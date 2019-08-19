بمشاركة عراقية بدء اعمال مؤتمر صندوق المناخ الاخضر في سيئول

بغداد – الصباح الجديد

شاركت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، في اجتماعات مؤتمر صندوق المناخ الاخضر المقام في العاصمة الكورية سيئول، بحضور واسع من ممثلي الدول الرسمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة من مختلف دول العالم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “الوكيل الفني في وزارة الصحة والبيئة جاسم الفلاحي، ترأس الوفد العراقي المشارك في اعمال المؤتمر نقطة الارتكاز الوطنية لصندوق المناخ الاخضر والذي اوضح بان موضوع تغير المناخ بات احدى اهم القضايا التي باتت تتصدر سلم أولويات الاجندات الدولية لارتباطها الوثيق بقضايا التنمية والطاقة”.

وأضاف البيان، أن “صندوق المناخ الاخضر واحد اً من اهم إليات التمويل الدولية والتي اقرها اتفاق باريس للتغيرات المناخية لمساعدة الدول النامية والاقل نموا على مجابهة التأثيرات السلبية لظاهرة التغيرات المناخية”.

وأشار الفلاحي، بحسب البيان، إلى أن “الاجتماعات ستركز على دراسة وإقرار مجموعة واسعة من المشاريع التي تقدمت بها الدول بهدف الاستفادة من الاليات التمويلية التي يتيحها الصندوق، وإلى مُناقشة سُبل الدعم والتمويل التي يُقدِّمُها الصندوق للدول لمساعدتها في تنفيذ استراتيجياتها للتكيُّف والتخفيف الخاصَّة بالتغير المناخي والطُّرق والإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل لذلك”.

ويعد اجتماع مجلس ادارة الصندوق والذي يترأسه وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي وبحضور الامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون ووزراء ومسؤولي المنظمات الدولية المعنية من اهم الاجتماعات التي تقر آليات التمويل والمشاريع المقدمة والذي يبدأ العمل به ابتداء من عام 2020.