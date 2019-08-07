شركة الرائدة المستثمرة لمعمل اسمنت كبيسة تباشر الأنتاج والتجهيز

بعد انقطاع دام لأكثر من خمس سنوات

بغداد – الصباح الجديد :

اعلنت الشركة العامة للاسمنت العراقية عن مباشرة معمل سمنت كبيسة بانتاج الاسمنت الاعتيادي بعد توقف دام اكثر من خمس سنوات نتيجة تعرض المعمل الى اضرار كبيرة بسبب احداث داعش وما تلاه من عمليات عسكرية.

مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي قال : ان الشركة لديها (9) معامل في المناطق الغربية والشمالية تعرضت للدمار بنسب كبيرة وصلت في بعضها الى 70% نتيجة وقوعها في المناطق التي احتلها تنظيم « داعش « الأرهابي منذ عام 2014.

واوضح :ان الشركة باشرت بأعداد خطط ممنهجة لاعادة تلك المعامل الى الخدمة من جديد بعد اكمال عمليات التحرير واستطاعت بوقت قياسي باعادة خمسة من معاملها في نينوى الى الخدمة من خلال اعمال التأهيل والصيانة وبجهود جبارة من قبل منتسبي الشركة ومعاملها.

ولفت الى ان الشركة مستمرة بأعادة تأهيل باقي معاملها واعادتها للخدمة ودخول السوق بكامل طاقاتها الانتاجية من خلال ملاكاتها الهندسية والفنية وبالتعاون مع الشركات الاستثمارية التي تدير بعضها.

وأكد ان الشركة قامت بابرام ملاحق عقود مع المستثمرين لمعاملها التي تعرضت للتخريب للمباشرة باعمال التاهيل والصيانة ومنها شركة الرائدة المستثمرة لمعمل سمنت كبيسة التي استطاعت من تاهيل اجزاء كبيرة من المعمل وباشرت بالانتاج والتسويق.

وزاد الخفاجي ،ان الشركة المستثمرة تسعى لأتمام تأهيل المعمل بالكامل ومن الاعمال التي تمت في المعمل مع استمرار الانتاج هو انجاز المرحلة الاولى من الصيانة والتاهيل بوتيرة متصاعدة مع وصول المواد الخاصة بمراوح المرسبات عدد اربع وطابوق الكابتل للأفران ،اضافة الى الأكياس الورقية الخاصة بالتعبئة مع تهيئة مستلزمات تنصيب مكائن التعبئة الجديدة والحديثة عددها اربع لتصبح ستا لزيادة الطاقة التسويقية وبطاقة انتاجية للماكنة الواحدة 150 طنا مكيس للساعة الواحدة.

يذكر ان معمل سمنت كبيسة احد معامل الشركة في محافظة الآنبار يعمل بخطين انتاجيين وبالطريقة الجافة وتبلغ طاقته التصميمية مليوني طن سنوياً ينتج الاسمنت الاعتيادي ، تأسس المعمل سنة 1981 بتنفيذ شركة كاواساكي اليابانية ، حصل المعمل على شهادة الجودة العراقية من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لمطابقته المواصفة العراقية رقم 5 / 1984 ويتمتع بسمعة جيدة من قبل الزبائن بتجارب ميدانية بمشاريع شاخصة منذ سنين داخل وخارج البلد.