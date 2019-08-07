المنتجات النفطية تفتتح محطة تعبئة وقود في الشرقاط بعد تضاعف طاقتها الخزنية

بغداد – الصباح الجديد :

اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية بوزارة النفط، اليوم الاربعاء، عن افتتاح محطة تعبئة وقود حكومية في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين بعد تضاعف طاقتها الخزنية.وذكرت الشركة في بيان تلقت «الصباح الجديد «، نسخة منه، انها «افتتحت محطة تعبئة وقود آشور الحكومية بقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين بعد تطويرها، بحضور معاون محافظ صلاح الدين وقائممقام القضاء ورئيس وأعضاء المجلس المحلي».

واضافت ان «المحطة شهدت تطويراً على وفق مواصفات فنية عالية وبإشراف مباشر من قبل ملاكات فرع صلاح الدين والملاكات الهندسية»، مشيراً الى «زيادة الطاقات الخزنية للمنتجات التي تجهزها، فقد زادت طاقة البنزين من 108 م3 الى 216 م3 ، وزيت الغاز من54 م3 الى 108 م3 ، والنفط الأبيض من 54 م3 الى 108 م3».

واوضحت انه «تم خلال عملية التطوير زيادة المنافذ التجهيزية لتلك المنتجات للتخفيف من الضغط وتسهيل عملية تزويد المركبات بالوقود المطلوبة «، لافتة الى «بناء إدارة متكاملة باستعمال أجود أنواع مواد البناء على وفق المواصفات الفنية العالمية والمعمول بها لدى وزارة النفط».

ويذكر أن شركة التوزيع قد إفتتحت في وقتٍ سابقٍ العديد من محطات التعبئة بعد تأهيلها وتطويرها في جميع المحافظات وحسب الخطة الموضوعة بهذا الصدد .