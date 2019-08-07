يانصيب استعد للحياة.. يؤمن لبريطاني تحقيق أحلامه

الصباح الجديد – وكالات:

فاز موظف في شركة امازون في بريطانيا البريطاني بجائزة يانصيب “استعد للحياة”، التي تعد جزءا من اليانصيب الوطني حيث سيحصل على راتب قدره عشرة الاف جنيه إسترليني شهريا لمدة ثلاثين عام.

ولم يستطع وايمز البالغ من العمر 24 عاما أن يصدق فوزه بالجائزة الكبرى “استعد للحياة”، وفقا لما ذكرته صحيفة “ذي صن” البريطانية.

ووايمز رابع شخص يفوز بالجائزة الكبرى، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.6 مليون جنيه (4.4 مليون دولار)، منذ طرحها أول مرة في 18 مارس أيار من العام الحالي.

وقال وايمز “إنه أمر لا يصدق. أنا في الرابعة والعشرين من العمر، وأنا الآن مستعد للحياة بكل ما في الكلمة من معنى”.

وأضاف أنه بعد اكتشاف فوزه باليانصيب “عرفت بالتحديد ما كنت سأفعله بعد ذلك. الحصول على 10 آلاف جنيه إسترليني كل شهر يسمح لي بالبدء في العمل من خلال قائمة الإنجازات التي أرغب في تحقيقها في حياتي”.

يقول “لقد كان حلمي دائما أن أصبح كاتب سيناريو.. لقد أحببت دائما أن أصبح كاتبا سينمائيا. أحب الأفلام والمسرح، والآن يمكنني أن أفعل هذا، يمكنني تحويل شغفي إلى وظيفة، شيء لم أكن أبدا أتصور أنني أستطيع أن أفعله”.