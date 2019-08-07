  • الأربعاء , 7 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • آخر الأخبار
  • توقيع اتفاقية بين العراق والاردن في مجال الطاقة الكهربائية

توقيع اتفاقية بين العراق والاردن في مجال الطاقة الكهربائية

آخر الأخبار
0 تعليق
16 views

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الكهرباء، عن توقيع اتفاقية مع الأردن للربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية، بهدف سد النقص في الطاقة مستقبلاً في اوقات الذروة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، اليوم الأربعاء، إنها “متمثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى وقعت اتفاقية مع الجانب الأردني بشأن الربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية”.

وأضافت، أن “الطرفين ناقشا أهم الأمور الفنية والتجارية، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للربط العراقي والأردني للطاقة الكهربائية, وتوصل الطرفان إلى مراحل متقدمة، وإيجاد الحلول لمعوقات العمل والاتفاق عليها لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين، فضلاً عن الاتفاق على مد الخطوط الناقلة والتنسيق بين البلدين لإكمال الربط بأسرع وقت ممكن”

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة