توقيع اتفاقية بين العراق والاردن في مجال الطاقة الكهربائية

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الكهرباء، عن توقيع اتفاقية مع الأردن للربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية، بهدف سد النقص في الطاقة مستقبلاً في اوقات الذروة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، اليوم الأربعاء، إنها “متمثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى وقعت اتفاقية مع الجانب الأردني بشأن الربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية”.

وأضافت، أن “الطرفين ناقشا أهم الأمور الفنية والتجارية، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للربط العراقي والأردني للطاقة الكهربائية, وتوصل الطرفان إلى مراحل متقدمة، وإيجاد الحلول لمعوقات العمل والاتفاق عليها لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين، فضلاً عن الاتفاق على مد الخطوط الناقلة والتنسيق بين البلدين لإكمال الربط بأسرع وقت ممكن”