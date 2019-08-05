القانونية النيابية: لا صلة لرواتب الموظفين والمتقاعدين بقانون الخدمة الاتحادي

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير بهار محمود، الاثنين، أن قانون الخدمة الاتحادي ليس له صلة برواتب الموظفين والمتقاعدين كما اشيع ولن يكون هنالك تلاعب بها في حال اقرار هذا القانون، داعيه الى التريث في تشريعه كونه مهم جدا ويجب ان يخرج بصورة رصينة.

وقالت محمود في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “قانون الخدمة الاتحادي ليس له صلة بالرواتب والتقاعد حيث ان هنالك قوانين خاصة بهذه الامور، وان اللجنة القانونية حريصة على اتمام هذا القانون لاهميته لانه في مصلحة الموظفين”، مبينة أن “هذا القانون مهم كونه يجمع القوانين المتشتته لشريحة الموظفين”.

واضافت ان “اللجنة القانونية في مرحلة صياغة لهذا القانون بعد ان انتهت اللجنة المالية من ملاحظاته بشانه”، مشيرة الى ان “الاولوية في الفصل التشريعي القادم سيكون لاقرار هذا القانون برغم من دعواتها للتريث في تشريعه كونه مهم ويجب ان يخرج بصورة رصينة”.