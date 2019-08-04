صندوق النقد الدولي يدعو العراق الى خفض الدعم عن قطاع الكهرباء وحماية الفقراء

بغداد – الصباح الجديد

حث صندوق النقد الدولي، الاحد 4 آب 2019 ،الحكومة العراقیة على تخفیض الدعم عن قطاع الكھرباء، وحماية الفئات الأفقر والأقل دخلاً، فیما أوصى بضرورة إصلاح شامل للقطاع المصرفي.

وقال البنك المركزي في بیان ورد الى ” الصباح الجديد ” ، إن “المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاروات المادة الرابعة مع العراق”، مبیناً أن “المجلس رأى أن التحسن في الاقتصاد العراقي أمر مشجع الا أنه اقر بالتحديات الجسیمة التي لا تزال تواجه البلاد”.

وأضاف، أن “المديرين في المجلس حثوا على اغتنام فرصة تحسن الأوضاع الأمنیة وارتفاع أسعار النفط لتنفیذ سیاسات وإصلاحات ھیكلیة تھدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي ومعالجة المشكلات الاجتماعیة القائمة منذ وقت طويل”.

وأكد الصندوق، بحسب البیان، أن “بناء إطار قوي للمالیة العامة أمر ضروري للحفاظ على استقرار المالیة العامة والاقتصاد الكلي وتعزيز ھوامش الأمان”، كما أعلن تأيیده لـ”زيادة الانفاق بالتدريج على أغراض إعادة الإعمار والتنمیة بالتوازي مع تحسین الطاقة

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