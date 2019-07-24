العراق يعتزم تصدير الأسلاك الكهربائية والالمنيوم لثلاث دول بينها إيران

بغداد – الصباح الجديد

كشف مدير عام شركة اور التابعة لوزارة الصناعة حيدر سهر الحسيناوي، الأربعاء، عن استعداد لتصدير اسلاك الكهرباء ومنتجات الالمنيوم الى ثلاث دول مجاورة للعراق بينها إيران، مشيرا الى ان شركته حققت ارباح خلال النصف الاول من العام الجاري بنحو 20 مليار دينار.

وقال الحسناوي إن “شركة أور انهت جميع الاستعدادات من اجل تصدير منتجاتها من الاسلاك الكهربائية ومنتجات الالمنيوم الى ايران وسوريا والاردن مطلع العام المقبلة”.

واضاف أن “العمل جاري على تطوير اداء الشركة وزيادة الإنتاج في المرحلة المقبلة”، مبينا ان “ارباح النصف سنوية للشركة بلغت 20 مليار دينار”.

وتعد شركة اور من إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية والتي تختص بإنتاج كافة أنواع القابلوات والأسلاك الكهربائية والهاتفية بالإضافة إلى منتجات الألمنيوم من مقاطع