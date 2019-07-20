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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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المصادقة على التصميم القطاعي لمدينة بغداد الصناعية في النهروان

شؤون أقتصادية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
صادق محافظ بغداد فلاح الجزائري، أمس السبت، على التصميم القطاعي لمدينة بغداد الصناعية الاقتصادية بمساحة (٢٠٠٠) دونم في مدينة النهروان.
وقال الجزائري بحسب بيان للمحافظة تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة بحضور أعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة بغداد والشركة الاستثمارية, إن “المشروع سيوفر نحو أكثر من خمسين الف فرصة عمل ويهدف لنقل الصناعات خارج مدينة بغداد, لتخفيف الزخم عن العاصمة وإفراغها من الصناعات غير الملائمة لما يحتويه لعدد كبير من المشاريع الوطنية الجديدة كما يتضمن جميع النشاطات الصناعية والسكنية والتشغيلية والخدمات الاقتصادية صديقة البيئة”.
وأشار إلى “وجود ساحة كمركية وتبادل تجاري ومدن صناعية متكاملة للمشروع، إذ بلغت كلفة إنشاءه 29 مليون دولار وبمدة انجاز تصل إلى 7 سنوات”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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