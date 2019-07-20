دعوة الشركات الكنديّة إلى الاستثمار في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، الشركات الكندية الى الاستثمار في العراق ولا سيّما في مجال إعادة إعمار البنى التحتـيّة.

وذكر بيان عن مكتب الحكيم، أن الاخير «التقى مع روب أوليفانت عضو مجلس النواب الكنديّ، وجرى في اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مجلس النواب العراقيّ والكنديّ».

وأكّد الحكيم، وفقاً للبيان، على «حرص العراق على دفع، وتعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين، داعياً الشركات الكنديّة إلى الاستثمار في العراق، ولا سيّما في مجال إعادة إعمار البنى التحتيّة».

وتابع أن «المناقشات تركّزت حول جملة من الموضوعات التي تخدم المصالح الستراتيجيّة، ومنها: تسهيل سمات الدخول بين البلدين، وتقديم أفضل الخدمات المُمكِنة لتحسين أوضاع الجالية العراقـيّة في كندا، وفتح خط طيران بين بغداد وأوتاوا».