ميسي يقود الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أميركا

ركلات الترجيح تبتسم لكولومبيا على حساب أوروجواي

ريودي جانيرو ـ وكالات:

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أميركا، بتخطيه منافسه منتخب الإكوادور (3-0) في ربع النهائي فجر أمس.. وستلعب الأرجنتين في المربع الذهبي مع كولومبيا التي تخطت أوروغواي بركلات الترجيح.

وكان ميسي نجماً للمباراة بتسجيله هدفاً وصناعته لاثنين اخريين.. وسجل ميسي بذلك هدفه 76 مع الأرجنتين ليصبح على بُعد هدف واحد من رقم بيليه القياسي في أميركا الجنوبية.ويتصدر ميسي ترتيب هدافي البطولة حتى الآن برصيد 4 أهداف.

وأشاد ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، بليونيل ميسي عقب الفوز على الإكوادور بنتيجة 3-0، وقال سكالوني، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين على «تويتر»: «إننا عملنا وبذلنا جهدًا مضاعفًا لأن الملعب لم يكن جاهزًا للعب. .وأضاف: «إن الاستمتاع بميسي أفضل شيء يمكن أن يحدث لمحبي كرة القدم. أتمنى أن يتمكن من اللعب لسنوات عديدة، المنافسون يستمتعون عند مواجهته».

وتابع: «قمنا بتحديث الفريق قليلاً، وهذه التغييرات منحتنا المبادرة مرة أخرى. إن الإكوادور فريق جيد ويجب أخذ ذلك في الاعتبار».واختتم: «واجهنا كولومبيا مؤخرًا، إنه منافس صعب للغاية، ولديه لاعبين كبار، ونأمل أن نلعب ضدهم بنفس القوة والحماس».

واعترف قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي أن التانغو خاض مباراة صعبة برغم الفوز المبين ضد الإكوادور في ربع نهائي كوبا أميركا 3-0.وقال ليو الذي سجل هدفاً وصنع اثنين في المباراة: «كنا نعرف أن المنتخب الإكوادوري منافس صعب، حاولنا أن نلعب وأن نمرر الكرة ولكن وجدنا بعض الصعوبات لأن المنافس كان يضغط». وتابع البرغوث: «كان لنا هدف أن نكون بين الأربعة الكبار، الآن علينا أن نستريح وأن نتعافى ونستعد لما هو قادم».وحول حظوظ منتخب الأرجنتين للفوز باللقب: «علينا أن نفكر أولاً بكولومبيا هم فريق جيد يخرجون بالهجوم المعاكس بصورة جيدة، ويكافحون».

وسجل ميسي هدفه 76 مع الأرجنتين ليصبح على بُعد هدف واحد من رقم بيليه القياسي في أميركا الجنوبية.. وقال ميسي «قلت دائماً إن الجوائز الفردية ثانوية، نحن هنا من أجل شيء آخر. لدينا هدف ونحن نركز عليه تماماً».

وبلغت كولومبيا نصف نهائي كوبا أميركا بعد تخطيها أوروجواي بركلات الترجيح (4-2) إثر التعادل السلبي في الدقائق الـ90 ضمن ربع نهائي البطولة، فجر امس على ملعب ماني جارينشا الوطني في العاصمة برازيليا.وكان حارس كولومبيا ونادي نابولي الإيطالي ديفيد أوسبينا بطل ركلات الترجيح، حين تصدى لركلتين وساهم بشكل مباشر بفوز كولومبيا، الأمر الذي جعله يفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.وتلعب كولومبيا ضد الأرجنتين في نصف النهائي.

واحتفل ديفيد أوسبينا، حارس كولومبيا، بتصدره قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات دولية مع بلاده يوم اول امس بتصديه لمحاولتين في ركلات الترجيح ليمنح المنتخب الكولومبي، الفوز على أوروجواي ومكانًا في نصف نهائي كأس كوبا أمريكا.. شارك أوسبينا، في مباراته الدولية 112 خلال مواجهة السبت في برازيليا، ولعب دور البطولة بعد أن أنقذ محاولتين من خوسيه ماريا خيمنيز، وماتياس بينيا.

وسجلت كولومبيا، ركلاتها الأربع الأولى بعد مواجهة متوترة في برازيليا انتهت بالتعادل بدون أهداف بعد 90 دقيقة.. وبدأت أوروجواي البطولة وسط غياب عن التهديف ورغم أنها سجلت هدفين أمام بوليفيا وهدفا آخر ضد باراجواي في مباراتيها الأسبوع الماضي فإنها لم تلعب بارتياح في الهجوم، ولم يحصل لويس سواريز، وإدينسون كافاني على الكثير من الدعم.

كما بدا أن المنتخب الكولومبي يفتقد لاعب الوسط الموقوف خوان كوادرادو، ولم يُظهر الفريقان الكثير من الهدوء في مباراة مليئة بالتمريرات الخاطئة واللعب البطيء.لكن لم ينجح أيهما في هز الشباك وبعد انتهاء الوقت الأصلي من دون أهداف انتقلت المباراة مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وتلتقي كولومبيا، التي أحرزت اللقب مرة واحدة في 2001، مع الأرجنتين التي فازت على الإكوادور (3-0).. وتلعب البرازيل صاحبة الضيافة ضد بيرو في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.. ويقام النهائي باستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو في العاشر من تموز الجاري.