34.4 مليار دولار حيازة العراق من سندات الخزانة الأميركية

بزيادة نحو عشرة مليارات عن العام الماضي..

بغداد ـ الصباح الجديد:

رفع العراق ملكيته من سندات الخزانة الأميركية بنسبة 40.41 بالمائة خلال شهر أيار 2019 على أساس سنوي، بزيادة تعادل 9.9 مليار دولار.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، بلغت حيازة العراق من سندات الخزانة الأميركية 34.4 مليار دولار، مقارنة بـ 24.5 مليار دولار في شهر أيار من عام 2018.

وجاء العراق في المرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية المالكية للسندات الأميركية؛ بعد السعودية متصدرة القائمة عربيا بقيمة 179 مليار دولار، والإمارات بـ 53.2 مليار دولار، ثم الكويت بـ 41.4 مليار دولار.

وعلى أساس شهري، واصل العراق تخفيض ملكيته من أدوات الدين الأميركية للشهر الثاني على التوالي؛ بعد تراجعها خلال أيار الماضي مقارنة بقيمتها التي كانت تبلغ 35.4 مليار دولار في نيسان 2019 أي بانخفاض قيمته مليار دولار، وبنسبة تراجع 2.8 بالمائة.

وكانت ملكية العراق من السندات الأميركية تبلغ 36.2 مليار دولار خلال شهر آذار 2019.

وانخفضت حيازة العراق من أدوات الدين الأميركية بشكل طفيف يعادل 0.6 بالمائة منذ بداية العام الجاري، مقارنة بملكيته البالغة 34.6 مليار دولار بنهاية عام 2018.

يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

عالمياً، تصدرت الصين قائمة الدول المالكة للسندات الأميركية خلال شهر أيار 2019؛ بقيمة 1.110 تريليون دولار، يليها اليابان بـ 1.101 تريليون دولار، وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الحادية عشرة.

وارتفعت قيمة السندات الأميركية بنحو 5.2 بالمائة خلال شهر أيار 2019 على أساس سنوي؛ إلى 6.539 تريليون دولار، مقارنة بــ 6.215 تريليون دولار في الشهر المماثل من العام 2018.

وزادت السندات الأميركية بنسبة 1.6 بالمائة خلال أيار الماضي عن شهر نيسان من العام الجاري؛ التي بلغت خلاله نحو 6.434 تريليون دولار، بزيادة قيمتها 105.5 مليار دولار.

وخلال نيسان 2019، رفع العراق ملكيته من أداوت الدين الأميركية بنسبة 58.04 بالمائة على أساس سنوي.