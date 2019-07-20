النزاهة النيابية على موعد مع ماراثون انتخاب الرئيس وتشكو القوى السنية

بغداد – الصباح الجديد

أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية جواد حمدان الساعدي، السبت، عن شروع لجنته بإعادة انتخاب رئيس اللجنة مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، مبينا أن الخلاف على رئاسة اللجنة بين المكون السني كان سببا رئيسيا في تعطيل مهام عملة اللجنة.

وقال الساعدي في تصريح صحفي إن “لجنة النزاهة في مجلس النواب ستشرع بإعادة انتخاب رئيس اللجنة مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة”، مشيرا إلى أن “انتخاب رئيس لجنة النزاهة النيابية محل أشكال القوى السياسية السنية”.

وأضاف الساعدي وهو نائب عن تحالف سائرون، أن اللجنة “اصبحت محل جدل واتهام بين المرشحين على رئاسة اللجنة”، مؤكدا أن “تحالف سائرون لن يرضخ أو يسمح بتسيد جهة في تسمية رئيس للجنة”