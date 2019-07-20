القبض على ثلاثة دواعش بـ”ديوان الجند” في ايمن وايسر الموصل

بغداد – الصباح الجديد

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، القبض على ثلاثة ارهابيين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى “بديوان الجند” خلال سيطرة تنظيم داعش في ايمن وايسر الموصل.

وقال معن في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “مديرية شرطة ام الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومذكرات قبض قضائية، القت القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية والذين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى “بديوان الجند” خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل والذين جاء باعترافاتهم بانهم شاركوا بالمعارك ضد قواتنا الامنية خلال عمليات تحرير نينوى”.

وبين أنه “تم القبض عليهم في الجانبين الايمن والايسر لمدينة الموصل”.