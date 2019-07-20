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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التربية تشرك القطاع الخاص في طباعة المناهج وتوضح الية توفيرها

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بغداد – الصباح الجديد :

اشركت وزارة التربية القطاع الخاص في عملية طباعة المناهج التربوية والية توفريها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم السبت “انها في السابق كـانـت تعتمد عـلـى المـطـابـع الحكومية فـقـط فـي عملية طباعة المناهج الدراسية الامر الذي يؤدي الى تأخر او نقص في توزيع تلك المناهج بسبب محدودية تلك المطابع”.

وتابعت انه “تم الايعاز الـى المطابع الاهلية بـدخـول المنافسة مـا سيتيح التنافس بـين تلك المطابع بسقف زمني وبشرط جزائي بمبلغ مادي وغرامات كـبـيـرة اذ ستقضي تـلـك الـخـطـوة عـلـى الـنـقـص والـتـأخـيـر في توزيع المناهج”.

واكدت وزارة التربية ، عـدم حـدوث اي نقص او تأخير في توزيع المناهج الدراسية خلال الاعوام المقبلة

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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