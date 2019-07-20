رجل لم يقص شعره أو يغسله منذ 40 عاما

الصباح الجديد – وكالات:

يشعر معظم الناس بالضيق الشديد من عدم غسل شعرهم لبضعة أيام، باستثناء ساكال ديف تودو، الذي لم ينظف شعره منذ 40 عاما.

ولم يقم تودو، الذي يقيم في منطقة مونجر بولاية بيهار في الهند، بقص شعره منذ 40 عاما، وأشار إلى أن جدائله غير النظيفة “نعمة من الله”، بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.

وقال المواطن الهندي، البالغ من العمر 63 عاما، إن الله أخبره بألا يقص شعره، كذلك أن يتخلى عن شرب الكحوليات والتدخين.

ولكي يبدو في مظهر نظيف أمام العامة، فإن ساكال يخفي جدائل شعره بقطعة من القماش الأبيض، كلما هم بالخروج من منزله، وإلا سيضطر لجره من الأرض، الأمر الذي سيجذب الكثير من القذارة.

ويعمل ساكال ديف تودو في إعداد العلاجات المنزلية، للأزواج الذين يعانون من تأخر في الإنجاب، وبسبب شعره الطويل، يأتي الناس من أماكن بعيدة من أجل التقاط الصور التذكارية معه.

وتودو متزوج، ولديه ثلاثة أبناء وثلاث بنات وسبعة أحفاد، تقول زوجته، روبيا، بأنه ليس لديها مشكلة مع شعره الطويل.

يشار إلى أن صاحبة أطول جدائل شعر في العالم، هي آشا مانديلا من ولاية فلوريدا الأمريكية، التي يبلغ طول شعرها 34 مترا، في عام 2018 عندما كانت تبلغ من العمر 55 عاما.