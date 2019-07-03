ميغان ماركل مصابة بـ “متلازمة الزوجة الأميركية”

الصباح الجديد – وكالات:

تعرض دوقا ساسكس هاري وميغان، لانتقادات لاذعة على مدار الأيام القليلة الماضية، إثر الكشف عن إنفاقهما ثلاثة ملايين و32 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب على تجديد منزلهما “فروغمور كوتاج”.

واتهم مؤخرا الصحفي والكاتب البارز، أليسون بيرسون، ميغان بأنها تعاني من متلازمة تعرف بـ “متلازمة الزوجة الأميركية”، لانتقالها إلى ذلك المنزل قديم الطراز، ثم إصرارها على تزويده بأحدث سبل الراحة.

وقال بيرسون، إن تلك المتلازمة تصف المرأة التي تنظر لمنزل الزوجية في البداية على أنه “قديم الطراز”، قبل أن تُقدِم فيما بعد على تجديده وتزويده بمجموعة من التحديثات العصرية.

فيما أشارت الصحفية الأميركية، هيلن كيروان-تايلور، في مقال نُشِرَ لها بصحيفة التلغراف البريطانية، إلى أنها تعرف تماما تلك المتلازمة واسبابها، التي تبين أن الأميركيين معتادون على “الأرضيات المزودة بنظام تدفئة، وخزانات الملابس الكبيرة، وغرف غسيل الملابس، والصالات الرياضية الداخلية، وأقبية النبيذ، واستوديوهات اليوغا ودور السينما المنزلية”. موضحة أن ذلك ما لاحظته بنفسها عند انتقالها للعيش في لندن.

وتابعت هيلن بقولها “مثلي مثل كثير من الأميركيين، أُظهِر في البداية وجهًا شجاعًا، وأقول لنفسي إن السكن يبدو جذابًا وعتيقًا، وتبقى هذه هي وجهة نظري لحين إتمام زواجي وبدء عملي، وبعدها ينتابني الهوس بشأن تجديد المنزل وتزويده بالتحديثات”.